В Татарском культурном центре Москвы состоится торжественная нашивка герба Москвы на флаг 100-летия ТАССР

14 августа в 18.00 в Татарском культурном центре Москвы состоится торжественная нашивка герба Москвы на флаг 100-летия ТАССР.

Его уже украшают нашивки с гербами 68 российских субъектов, а также Республики Беларусь.

Нашивки флагов регионов прикреплялись во время мероприятий, посвященных 100-летию образования ТАССР и 75-летию Великой Победы.

В Москве церемония пройдет в в рамках Дней культуры Республики Татарстан в Москве. После нее состоится встреча с писателями Татарстана.

Заявки для участия: tatarstanmsk@mail.ru

Татарский культурный центр, Малый Татарский переулок, 8, посещение — с соблюдением перчатно-масочного режима.

Автономия татар Москвы