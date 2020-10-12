В Татарском культурном центре Москвы состоялось открытие творческого сезона

В Татарском культурном центре прошло открытие творческого сезона. Это мероприятие, которое уже стало традиционным для руководителей и членов музыкальных и танцевальных коллективов, занимающихся в ТКЦ прошло в узком формате, с учетом ограничений, налагаемых сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, сложившейся в Москве.

Выступавшие — глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан Эмиль Файзуллин, директор ТКЦ Анвер Хусаинов отметили огромный вклад работников и артистов старейшего татарского учреждения культуры в Москве в сохранение и приумножение духовного наследия татар столицы.

Выступавшие также призвали руководителей коллективов активнее привлекать в их состав молодежь.

Руководство и члены творческих коллективов горячо поздравили руководителя фольклорного ансамбля «Нур» Алсу Фатхуллину, которая стала лауреатом международного фестиваля-конкурса «Казан сөлгесе».

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