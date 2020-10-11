В Татарском культурном центре Москвы вновь прошла «Кинопятница»

В Татарском культурном центре Москвы в рамках проекта «КИНОПЯТНИЦА» состоялся просмотр лучших фильмов кинопремии «Алтын тәлинкә».

Вниманию зрителей были представлены три ленты кинальманаха «Третий возраст», которые рассказывают о судьбах пожилых людей.

Короткометражная игровая лента «Один», документальные фильмы «Монолог» и «Бабушка Лена» каждый по-своему затрагивают проблемы смысла жизни, одиночества и житейской мудрости.После просмотра состоялось обсуждение фильма «Монолог» с его режиссером Оксаной Синчуговой.

Модератором вечера выступила актриса и телеведущая Лейсан Дусаева.

Мероприятие состоялось с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.