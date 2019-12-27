В татарском театре «Нур» представили спектакль, в котором судьбу героев решают зрители

В Уфимском государственном татарском театре «Нур» представили лирическую комедию Дамира Салимзянова «Алло, это счастье?» (Мин көтәм сине). Премьера спектакля состоялась 26 декабря.

История героинь пьесы написана по реальным судьбам и жизням. Это разговор о женском счастье, одиночестве и дружбе.

Спектакль оригинален тем, что зрителю предоставляется возможность решать дальнейшую судьбу героев.

Создатели спектакля подготовили два варианта развития событий, которые озвучивает необычный персонаж. Зрители с помощью голосования определяют судьбу главной героини: поднимают руку на предложенный вариант. Вариант, на который будет поднято большее количество рук, продолжит сюжет спектакля.

Режиссер — Байрас Ибрагимов, заслуженный деятель искусств РБ и РТ. Автор художественного перевода на татарский язык — Марат Кабиров.

bashinform.ru