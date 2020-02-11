В Татарском центре имени Тукая в городе Домодедово открыта книжная выставка, посвященная 100-летию ТАССР

7 декабря в Московском областном центре татарской культуры имени Габдуллы Тукая в подмосковном городе Домодедово открылась книжная выставка, посвящённая 100-летию Татарской АССР. Открывая выставку, председатель РОО «ТНЦ МО» и местной татарской НКА, заслуженный работник культуры РТ Фуад Султанов отметил, что вековой период Республики Татарстан в статусе автономной советской социалистической республики оставил огромный след как в истории всей страны, так и в истории татарского народа.

Об этом периоде написаны тысячи книг, научно-исследовательских работ, журнальных и газетных публикаций. Этот исторический век отмечен яркими трудовыми достижениями, героическим участием населения ТАССР в Великой Победе над фашистской Германией, большими научными открытиями. Тысячи имён поистине выдающихся людей, родившихся, проживавших и работавших в Татарской АССР, навечно вписаны в историю.

На открывшейся выставке представлены книжные издания, рассказывающие факты о советском периоде Татарстана. Рядом с документальными изданиями разместились энциклопедии, различные альбомы, сборники и альманахи, в которых имеются разделы о Татарской АССР. Кроме этого на полках выставочных шкафов есть журналы и газеты.

Пресс-служба РОО «ТНЦ МО»