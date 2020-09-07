В Татарской гимназии № 65 Уфы состоялось открытие Историко-этнографического музея «Мирас»

Татарская гимназия № 65 стала победителем конкурса на предоставление грантов Главы Республики Башкортостан в форме субсидий, направленных на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан и выиграла грант в размере 1 млн.рублей.

Уполномоченной организацией по обеспечению проведения конкурса является Фонд содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан. Был представлен проект «Сохранение и развитие татарского языка и воспитание межкультурного общения на основе музейно-образовательного комплекса». Цель проекта: создание школьного краеведческого музейно-выставочного комплекса – центра нравственно- патриотического воспитания и формирования лингвистического мировоззрения обучающихся, своеобразного центра единения поколений, способствующего повышению интереса обучающихся к краеведческой работе посредством применения информационно-коммуникационных технологий.

Этнокультурное образование – это система овладения родным языком, традиционными знаниями, приобщения к культурному наследию, сохранения прогрессивных традиций семьи и быта, самореализации детей в современной реальной жизни.

Центром реализации такой системы стал музейно-образовательный комплекс. На базе этого музея будет возможно организовывать проектную, исследовательскую и творческую деятельность учащихся, проводить научно- практические конференции, конкурсы, уроки татарского языка и литературы, культуры Башкортостана.

После завершения работы над проектом откроется возможность его дальнейшего развития. Реализация данного проекта позволит продолжить работу по формированию познавательной активности в изучении истории, родного языка: продолжать проводить совместные акции социального и тематического характера; создать методический архив по краеведению; разработать методические рекомендации по формированию у детей познавательной активности к изучению истории родного края; использовать музейный комплекс в работе с детьми и педагогами; составить блочно-тематическое планирование по изучению обучающимися фольклора, культурных традиций народов республики; публиковать материалы проекта в печатных изданиях и интернет – сайтах, участвовать в конкурсах различного уровня.

Системная, последовательная работа по этому направлению поможет зажечь искорку любви и интереса к жизни народов республики в разное историческое время. История родного края должна войти в сердце ребенка и стать неотъемлемой частью его души. Осознавая себя живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях, ребенок приобщается к богатствам национальной и мировой культуры. Учащиеся будут развивать коммуникативные навыки, культуру речи, ораторское искусство, дикцию и артистизм. Музейно-образовательный комплекс станет площадкой для творческой деятельности, средством реализации задач образовательного процесса.

ufacity.info