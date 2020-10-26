В «Татарской гостиной» состоялась презентация путеводителя Альмиры Тагирджановой

В Библиотеке национальных литератур Санкт-Петербурга, в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная», организованного Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, состоялась презентация путеводителя Альмиры Тагирджановой «Санкт-Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу». Этот путеводитель является итогом многолетней работы и продолжением ранее изданных трудов по истории татар Санкт-Петербурга известного историка, краеведа, писательницы Альмиры Наимовны Тагирджановой.

На мероприятие были приглашены представители татарской общественности, молодёжь, творческие деятели, историки, гиды и все желающие, интересующиеся многоликой историей Санкт-Петербурга, его прошлым и настоящим.

Автор путеводителя Альмира Тагирджанова рассказала, как начиналась работа по созданию книги, вкратце изложила содержание и отдельно остановилась на особенностях каждого пешеходного маршрута.

Автор даёт читателю возможность посетить не только исторический центр, но и Старую и Новую Деревни, Коломяги; узнать о деятельности национальной интеллигенции в многонациональном и поликонфессиональном имперском Санкт-Петербурге, в Ленинграде и в Санкт-Петербурге нашего времени, о храмах разных конфессий. В книге представлено большое количество фотографий и иллюстраций. Будет интересно не только тем, кто увлекается Востоком, миром Ислама, а просто всем неравнодушным к истории нашего города.

Книга издана за счет средств татарских меценатов города и при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Путеводитель о городе и горожанах содержит краткую историческую справку, очерк по истории татаро-мусульманской общины, разработанные автором пешеходные маршруты с информацией о часах работы музеев и прогулку по набережным рек и каналов с включением фрагментов темы «Татары в Петербурге». Путеводитель создан для широкого круга горожан и гостей города разных национальностей и вероисповеданий, в помощь школьникам, студентам, учителям и экскурсоводам.

Вниманию гостей была представлена также книжно-иллюстративная выставка «Татары в Петербурге» из фондов Библиотеки национальных литератур.

Презентация получилась очень интересной, насыщенной и понравилась всем присутствующим.

tatspb.tatarstan.ru