В «Татарской гостиной» состоялся творческий вечер «Татарстан –блокадному Ленинграду»

В Библиотеке национальных литератур Санкт-Петербурга, в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная», организованного Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялся творческий вечер «Татарстан – блокадному Ленинграду», приуроченный ко Дню снятия блокады Ленинграда. На мероприятие были приглашены блокадники, представители татарской общественности, молодежных организаций, историки, творческие деятели и все желающие.

18 января 2020 года исполнилось 77 лет со Дня прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году в результате кровопролитных боёв с немецко-фашистскими оккупантами соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов. Блокадное кольцо вокруг Ленинграда было разорвано. И хотя ширина «коридора» составила всего 8-10 километров, экономическое, политическое и моральное значение прорыва блокады было трудно переоценить.

От имени Постпредства Республики Татарстан, заместитель представителя РТ Дамир Сабиров поздравил с Днем прорыва блокады всех присутствующих, в особенности всех блокадников. Пожелал старшему поколению, пережившим войну, блокадникам, крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Вниманию гостей был представлен доклад «Участие татар и представителей других народов многонационального Советского Союза в героической обороне Ленинграда», с которым выступил Виктор Кокосов, писатель, главный редактор Литературно-художественного журнала для школьников «Искорка»;

Кинорежиссер-документалист, журналист Нина Прахарж рассказала о военном периоде Ленинградского Физико-технического института и предприятия «ЛОМО», об эвакуации их в Казань, о сохранении культурного наследия Ленинграда, как проводилась эвакуация предметов искусств из музеев города и их работе в период блокады. Также был показан документальный фильм «А музы не молчали…». «Выражение: «Когда говорят пушки, музы молчат», – опровергла самая страшная и кровопролитная в истории XX века война. Не могли молчать поэты, музыканты, художники, когда над страной нависла опасность. Встала вся страна огромная. Тысячи поэтов, писателей, художников, музыкантов приняли участие в этой великой войне».

В заключение мероприятия также показали фильм «Сердцебиение блокадного Ленинграда. Специальный репортаж», снятый телеканалом «Новый Век» и ознакомили с книжной выставкой «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда» из фонда Библиотеки национальных литератур. Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке.

tatspb.tatarstan.ru