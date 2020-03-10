В татарской воскресной школе г. Тара прошла встреча

В 23 декабря 2019 г. в городе Таре Омской области при поддержке Администрации Тарского муниципального района было принято решение открыть воскресную школу по изучению татарского языка, которая начала свою работу с января 2020 года. Инициаторами её открытия стали методист Центра татарской культуры «Нур» Гульшат Мунировна Сатышева и руководитель Объединения национальных культур «Дом дружбы» Елена Александровна Нальгиева.

Идея создания школы зародилась давно. На территории Тарского района проживает около четырех тысяч татар, в школах района татарский язык не преподается, нет факультативных занятий, поэтому дети плохо говорят по-татарски, а многие вообще не знают родную речь. В центре татарской культуры «Нур» с 2014 года работает детский вокальный ансамбль «Йолдызчыклар», в составе которого 10 детей. Репертуар ансамбля состоит из татарских песен, но не все ребята умеют разговаривать на родном языке, и мы решили, что нашим детям необходимо изучать его, чтобы сохранить татарский язык и культуру. Вместе с нашими детьми воскресную школу будут посещать ребята клуба «Якташ» из Центра детского творчества г.Тары – это еще 14 детей. Занятия проводит Резеда Галиевна Баширова.

29 февраля 2020 г. в Центре татарской культуры ОНК «Доме дружбы» прошла встреча с депутатом Законодательного Собрания Омской области Маратом Шакеновичем Адырбаевым, которая была посвящена открытию и работе татарской воскресной школы на базе Дома дружбы. Почти все ребята пришли в этот день со своими родителями на торжественное мероприятие, чтобы поделиться своими достижениями и рассказать о работе школы. Ученический состав школы разновозрастной – самому юному ученику – 4 года, самому старшему – 36 лет. В приветственном слове участников мероприятия Марат Шакенович сказал: — «Очень хорошо, что в Тарском районе поддерживают национальную культуру. Сегодня в татарских семьях чаще всего разговаривают с детьми на русском языке, поэтому подрастающее поколение татар слабо владеет родным языком. Дополнительные знания в учреждениях, подобных Центру татарской культуры, оживляют язык, не дают ему уйти».

С приветственным словом перед зрителями выступил почетный гость мероприятия Александр Пушница – заслуженный мастер спорта СССР, вице- президент Всемирной Федерации самбо, в своем выступлении Александр Михайлович сказал:- «Сборную наших спортсменов всегда представляли люди разных национальностей, поэтому среди моих друзей есть и татары, все всегда жили дружно и помогали друг другу».

Федор Енин в воскресной школе совмещает учебу и преподавание – здесь он изучает татарский язык и обучает детей играть на кубызе.

-В свое время я проникся татарской культурой, она для меня стала близка,- поэтому я захотел выучить татарский язык, — говорит Федор.

В Центре татарской культуры дети не только изучают родной язык, здесь они знакомятся с традициями нашего народа, искусством, литературой, с традиционной национальной одеждой, орнаментом, керамикой. Вот уже четыре года в нашем центре работает кружок «Художественная керамика татарского народа». На занятиях дети учатся делать поделки из глины, изучают татарский орнамент, расписывают свои работы в национальном стиле, учатся работать на гончарном кругу. Для обжига поделок и посуды приобрели муфельные печи. Ребята знакомятся полностью с технологией искусства керамики. Участвуют в районных и городских выставках прикладного творчества.

Подводя итог мероприятия заместитель главы Тарского муниципального района Владимир Ильич Жилин сказал: «Сегодня в Тарском Доме дружбы проводится огромная работа по возраждению традиционной культуры. Здесь в тесном сотрудничестве работают центры по изучению русской, татарской, немецкой, латышской культуры. Языки, традиции, объединяясь, дают всем нам возможность мирно жить и работать на нашей малой Родине.»

Конечно, занятий в воскресной школе будет не достаточно для того, чтобы дети полностью овладели татарским языком, но эти занятия послужат хорошей основой для его изучения. Мы ведем работу с родителями ребят, чтобы дома они старались разговаривать на татарском языке, так как закрепить свои знания они смогут только благодаря общению в семье.

Слова благодарности мы говорим Марату Шакеновечу Адырбаеву, депутату Законодательного собрания Омской области, Владимиру Ильичу Жилину, заместителю Главы Тарского муниципального района по социальным вопросам, это при их содействии и помощи с января 2020 года начнет работать Татарская воскресная школа.

Сатышева Г.М.

Методист Центра татарской культуры