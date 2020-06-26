В Татарстан продолжают поступать поздравительные телеграммы в связи со 100-летием образования ТАССР

На имя Президента Республики Татарстан продолжают поступать поздравительные телеграммы в связи со знаменательной датой – 100-летием со дня образования ТАССР.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил телеграмму, в которой поздравил всех с исторической датой и пожелал процветания Республике Татарстан и всей России, дальнейших успехов и мира.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием со дня образования Республики Татарстан. Свое 100-летие Татарстан встречает большими достижениями в самых разных сферах. Сегодня республика – крупнейший промышленный регион, где активно развиваются информационные технологии, наукоемкое производство, высокотехнологичная медицина, реализуются крупные инвестиционные проекты в автомобилестроении, нефтеперерабатывающем и нефтехимическом комплексах. Многое делается для развития образования, культуры и спорта, сохранения многовековых традиций, мирного добрососедства народов и религий – в Татарстане делается все для того, чтобы работать, учиться и отдыхать было удобно не только его жителям, но и гостям, которые стремятся прикоснуться к истории и культуре этого красивейшего края», — говорится в тексте телеграммы от имени Михаила Мишустина.

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин в поздравительной телеграмме отметил, что «Сегодня современный Татарстан является одним из лидирующих регионов Российской Федерации по социально-экономическому развитию. Уверен, достижения Татарстана – заслуга трудолюбивых и талантливых жителей республики и ее руководства. Отмечаю особую роль Татарстана в укреплении казахстано-российского сотрудничества, которое динамично развивается во все отраслях экономики. В первую очередь, это обусловлено нашими едиными историческими корнями, близостью языков, обычаев и традиций. Убежден, что совместными усилиями мы и далее будем развивать и укреплять наше сотрудничество. Желаю всем мира и процветания…».

Телеграмму в адрес Казанского Кремля направил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. «Поздравляю всех татарстанцев с вековым юбилеем – 100-летием образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Эта дата – важная веха в истории становления современной республики. Сто лет назад был заложен фундамент для ее последующего динамичного развития. Желаю всем жителям республики благополучия и успехов во всех начинаниях на благо родной земли», — говорится в телеграмме.

Губернатор Ростовской области Юрий Голубев, в свою очередь, отметил в телеграмме на имя Рустама Минниханова, что «Татарстан занимает важное место в экономической и социальной жизни страны, динамично развивающийся аграрно-индустриальный регион с успехом реализует масштабные инновационные проекты, строит современную инфраструктуру, уделяет внимание сохранению культурных традиций и развитию туризма… Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и достатка в семьях, новых успехов на благо своей малой родины и всей России».

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что «На протяжении многих лет Алтайский край и Республику Татарстан связывают дружественные и партнерские отношения, регионы сотрудничают во всех сферах социальной и экономической жизни. Надеюсь, что наши общие усилия послужат укреплению межрегиональных связей и дальнейшему развитию взаимопонимания, новых трудовых успехов и достижений. Желаю всем жителям Татарстана доброго здоровья, мира и согласия, благополучия…».

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