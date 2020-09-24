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В Татарстане 2021 год станет Годом родных языков и народного единства

В Татарстане 2021 год станет Годом родных языков и народного единства

в Новости, Слайдер, Общество, События недели, Главные новости, 24.09.2020 0 18

Татарстане 2021 год станет Годом родных языков и народного единства. Об этом заявил Президент республики Рустам Минниханов во время ежегодного послания Государственному Совету.

Он отметил, что в республике должны создаваться условия для сохранения и развития языков и культур представителей всех национальностей, которые проживают в Татарстане: русских, чувашей, удмуртов, мордвы, марийцев и других.

«Придавая большое значение вопросу единства многонациональных народов республики, следующий год в Татарстане предлагаю объявить Годом родных языков и народного единства», — сказал он.

tatar-inform.ru

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