В Татарстане готовятся выпустить книгу о татарской национальной кухне

Ближе к осени этого года в Татарстане планируют выпустить книгу о национальной кулинарии. В «Татар дөньясы.Татарский мир» читатели смогут увидеть более тысячи иллюстраций. Авторы издания подбирали их два года. Об этом рассказал директор издательства «Заман» Марат Гарифзянов.

В книге также можно будет узнать о традиционной культуре быта, духовной культуры, семейных обычаев и обрядов, праздников и народного декоративно-прикладного искусства. В работе над текстом трудился коллектив Академии наук, а в подборе иллюстрации помогли Национальный музей РТ, государственный исторический музей и многие музеи России, в том числе и «Эрмитаж».

«Мы брали материалы не только в госучреждениях, но и в семейных архивах, в фотоархивах наших известных фотографов, таких как Фарит Губаев и Риф Якупов», — отметил спикер.

trt-tv.ru