В Татарстане из-за Covid-19 приостановили работу кинотеатры и фитнес-центры

С сегодняшнего дня в Татарстане из-за угрозы коронавируса Covid-19 приостановило работу большинство развлекательных организаций. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Приостановить с 26 марта 2020 года на территории Республики Татарстан деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров (кинозалов), ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных организаций», — говорится в документе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Прокуратура РТ призывает бизнес не нарушать условия карантина. В республике запрещены мероприятия, численность участников которых больше 20 человек, также под запретом кальяны.

tatar-inform.ru