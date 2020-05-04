В Татарстане издали книгу с портретами ветеранов Великой Отечественной войны

Автор книги «Победа одна на всех» — известный фотомастер Фарит Губаев — объехал все районы республики, чтобы увековечить память поколения победителей.

Идея создания такой книги возникла пять лет назад, в год 70-летия Победы. Тогда за два месяца автор посетил 43 района республики. В результате родилась выставка фоторабот, которую представили в Казанском Кремле к 9 мая. Сейчас фотографии издали в книге.

Альбом получился достаточно объемный — 360 страниц. Всего в него вошли 150 черно-белых портретов ветеранов ВОВ. Первые экземпляры подарят героям к 9 мая.