enrutat
Главная / В Татарстане издали книгу с портретами ветеранов Великой Отечественной войны
В Татарстане издали книгу с портретами ветеранов Великой Отечественной войны

В Татарстане издали книгу с портретами ветеранов Великой Отечественной войны

в Новости, Слайдер, 75 лет Великой Победе, Главные новости, 04.05.2020 0 6

Автор книги «Победа одна на всех» — известный фотомастер Фарит Губаев — объехал все районы республики, чтобы увековечить память поколения победителей.

Идея создания такой книги возникла пять лет назад, в год 70-летия Победы. Тогда за два месяца автор посетил 43 района республики. В результате родилась выставка фоторабот, которую представили в Казанском Кремле к 9 мая. Сейчас фотографии издали в книге.

Альбом получился достаточно объемный — 360 страниц. Всего в него вошли 150 черно-белых портретов ветеранов ВОВ. Первые экземпляры подарят героям к 9 мая.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.