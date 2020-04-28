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В Татарстане объявлен республиканский конкурс «Татар азаны»

В Татарстане объявлен республиканский конкурс «Татар азаны»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, «ТАССРның 100 еллыгы», 28.04.2020 0 18

В Татарстане стартовал республиканский конкурс «Татар азаны». Мероприятие приурочено к 100-летию ТАССР и объявленному в Татарстане «Году родного языка». Конкурс проводится в рамках республиканского проекта «Рухи моң».

Для участия в республиканском конкурсе «Татар азаны» участнику необходимо записать видео со своим исполнением азана НА ТАТАРСКОМ МОТИВЕ.

Далее запись можно отправить организаторам следующими способами (на выбор):

  1. Выложить видео на своей страничке в социальной сети Instagram (в ленте и сторис) с упоминанием аккаунта @ruhi.mon и хештега #татаразаны. В описании к видео указать «Участвую в народном конкурсе «Татар азаны».
  2. Отправить видео своего исполнения в директ организатора – @ruhi.mon.
  3. Если у участника нет странички в социальной сети Instagram, то он может отправить видеоматериал на электронную почту организаторов –  tatarazan@mail.ru

Компетентное жюри в лице специалистов в области религии и принципов национальной мелодики оценят исполнение азана в эффектном душевном национальном звучании с правильным произношением звуков. Задачей конкурса является выявить эталон звучания татарского азана.

Победитель и призеры фестиваля получат дипломы и денежные призы. Кроме того, азан, в исполнении победителя конкурса «Татар азаны», будут транслировать пять раз в день в течение следующего года в эфире «Болгар радиосы».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 мая 2020 г. Итоги будут объявлены 24 мая 2020 г.

Телефон для справок: +7 (927)-443-34-04.

С положением конкурса можно ознакомиться по данной ссылке или в аккаунте социальной сети Instagram @ruhi.mon.

dumrt.ru

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