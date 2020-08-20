В Татарстане откроют многофункциональный халяльный центр HalalGuideMall

В столице Татарстана построят многофункциональный халяльный центр HalalGuideMall. Проект был одобрен на заседании Инвестиционного совета республики, которое состоялось 19 августа под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Это будет первый в России торговый молл, продвигающий мусульманские ценности. Мы поддержали данный проект не просто для обеспечения татарстанцев халяльной продукцией и услугами, открытия халяльных кафе и ресторанов, а для создания деловой площадки и площадки для комфортного времяпрепровождения всей семьей с учетом всех исламских канонов. Безусловно, как и в реализации других инвестпроектов, ценность заключается и в создании новых рабочих мест. В данном случае для более чем 100 человек.

HalalGuideMall – уникальный инновационный проект, даст возможность совершать покупки посредством HALAL COINS. Проект подразумевает 2 онлайн-платформы: HalalShop для покупателей и HalalTrading для резидентов HalalGuideMall, с помощью которой они смогут предоставлять свою продукцию покупателям.

Общий объем инвестиций в проект – 270 млн рублей. HalalGuideMall будет способствовать развитию реального сектора экономики за счет использования сырья местных товаропроизводителей и фермеров, а также сбыту готовой продукции бренда «MADE IN TATARSTAN» по Поволжью», – рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Татарстан уделяет большое внимание развитию индустрии халяль. Сегодня понятие «халяль» – не только стандарт для последователей ислама, но и показатель качества продукции и услуг в светских обществах. Здесь представлены практически все сектора экономики.

Правительством Татарстана утверждена «дорожная карта» по развитию халяльного образа жизни (Halal Life Style). Комплекс мероприятий реализуется в рамках деятельности Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», которую по поручению Президента Владимира Путина с 2014 года возглавляет Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. «Дорожная карта» затрагивает такие сферы, как халяльный туризм, халяльное производство, мода, финансы, IT и медиа. План мероприятий направлен на увеличение туристического потока мусульман, приобщение жителей Татарстана и всей страны к халяльному образу жизни, увеличение товарооборота продукции по стандартам халяль, увеличение лояльности жителей к мусульманской моде и популяризацию татарстанских брендов халяль как в России, так и за рубежом, а также создание в Татарстане базовой финансовой IT-инфраструктуры по нормам шариата.

HalalGuideMall расположится в Казани на пересечении ул. Оренбургский тракт и ул.Халева. Центр объединит лидирующие бренды халяльных продовольственных и непродовольственных товаров. Планируется, что помимо торговой деятельности в дневное время здесь будет вестись деловая активность – будет реализовано пространство, оснащенное современными мультимедийными системами, для проведения форумов и других мероприятий. В вечернее же время станет возможным отдохнуть в кругу семьи.

На первом этаже HalalGuideMall предполагается размещение торговых залов и ресторанов. На втором этаже также спроектировано пространство для ресторанов и обширной детской зоны. В концепции HalalGuideMall ресторанной зоне уделено особое внимание, отличительной особенностью будет большая общая детская игровая, ориентированная на детей от 3 до 12 лет, с аниматорами, обучающими программами, соответствующими канонам Ислама, на время посещения их родителями торгового центра в течении рабочего дня. В HalalGuideMall планируется размещение большого банкетного зала для проведения значимых мероприятий, а также ресторана авторской кухни напротив. Важным дополнением ко всему станет служба доставки еды Halaleda – через приложение HalalGuide.

Торговый центр будет оснащен молельными комнатами и комнатами для ритуального омовения, что позволит мусульманам совершать ритуальные обряды поклонения.

Также HalalGuideMall будет оснащен раздельными спортивными залами для мужчин и женщин с отдельными входами.

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