В 8 утра в Татарстане открылись все избирательные участки. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Открылись и работают все 2807 избирательных участков. Когда я ехал к вам [на пресс-конференцию], удалось по дороге заехать на два избирательных участка, уже есть избиратели и они голосуют», — сказал он.

Он напомнил, что на всех избирательных участках пришедшим будут раздавать маски и перчатки, а также измерят температуру.

Одним из первых проголосовал депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов. Парламентарий отдал свой голос по месту прописки в деревне Альдермыш Высокогорского района РТ и отметил, что «антикоронавирусные» меры безопасности неукоснительно соблюдаются.

Напомним, осеннее голосование в Татарстане пройдет 11, 12 и 13 сентября. Статус единого дня голосования закреплен за 13 сентября. В республике одновременно начались четыре избирательные кампании: выборы Президента РТ, депутатов местных органов власти, а также дополнительные выборы в Госдуму РФ и Госсовет РТ по двум избирательным округам.

tatar-inform.ru