В Татарстане планируется запись второго сезона проекта «Татарский с Дмитрием Петровым»

В эксклюзивном интервью KazanFirst заместитель руководителя агентства «Татмедиа» и автор идеи проекта «Татарский с Дмитрием Петровым Эдуард Хайруллин рассказал, что в скором времени планируется запись второго сезона телепроекта. Кроме того, с Петровым идет работа и над созданием учебника по изучению татарского языка. Сроки реализации проектов Хайруллин не озвучил.

Напомним, накануне Хайруллин презентовал общественности свой новый уникальный проект – книга «Татарстан 100: прежде и теперь». Издание посвящено 100-летию ТАССР. В книге описывается история становления республики с 1920-х до 1940-х годов. В поддержку проекта Хайруллин запустил сопровождающий книгу ютуб-канал «Новая Тартария».

По словам автора, в будущем планируется издание и других частей книги, которые будут охватывать следующие временные отрезки вплоть до 2020 года. Издание уже поступило в продажу. Цена книги – две тысячи рублей

kazanfirst.ru