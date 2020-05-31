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В Татарстане планируется запись второго сезона проекта «Татарский с Дмитрием Петровым»

В Татарстане планируется запись второго сезона проекта «Татарский с Дмитрием Петровым»

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Главные новости, 31.05.2020 0 12

В эксклюзивном интервью KazanFirst заместитель руководителя агентства «Татмедиа» и автор идеи проекта «Татарский с Дмитрием Петровым Эдуард Хайруллин рассказал, что в скором времени планируется запись второго сезона телепроекта. Кроме того, с Петровым идет работа и над созданием учебника по изучению татарского языка. Сроки реализации проектов Хайруллин не озвучил.

Напомним, накануне Хайруллин презентовал общественности свой новый уникальный проект – книга «Татарстан 100: прежде и теперь». Издание посвящено 100-летию ТАССР. В книге описывается история становления республики с 1920-х до 1940-х годов. В поддержку проекта Хайруллин запустил сопровождающий книгу ютуб-канал «Новая Тартария».

По словам автора, в будущем планируется издание и других частей книги, которые будут охватывать следующие временные отрезки вплоть до 2020 года. Издание уже поступило в продажу. Цена книги – две тысячи рублей

kazanfirst.ru

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