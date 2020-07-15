В Татарстане планируют учредить музыкальную премию имени Ильгама Шакирова

Власти Татарстана планируют учредить музыкальную премию для татарских певцов. Премия будет носить имя умершего в прошлом году певца Ильгама Шакирова. Об этом сообщил вице-премьер Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, выступая на первом заседании комиссии по сохранению татарского языка в Госсовете республики.

Председатель Нацсовета уточнил, что премия будет присуждаться по итогам конкурса. Размер одной премии составит 200 тыс. руб. Предполагается, что две премии будут присуждаться профессиональным певцам, а одна — непрофессиональному. По мнению вице-премьера, премия повысит престиж татарского языка в обществе.

kommersant.ru