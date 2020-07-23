В Татарстане появился первый TikTok-хаус The Duslar House. Жители республики долго ждали появления такого проекта на ее территории.

Молодежь всего мира давно использует приложение TikTok наряду с соцсетью Instagram. Более 1,5 млрд скачиваний и огромное количество контента делают его одним из самых влиятельных цифровых ресурсов на планете.

Понятие TikTok-хаус возникло в конце 2019 года в Лос-Анджелесе, когда группа блогеров объединилась и стала жить вместе для съемок контента. Хаус — это место, где собираются развивающиеся и уже набравшие популярность тиктокеры. Они живут под одной крышей, вместе придумывают новые идеи для видео и создают контент. Подписчики следят не только за отдельными блогерами, но и за внутренней жизнью проекта, что делает хаус похожим на реалити-шоу онлайн-формата. Соответствующие проекты стали очень популярны среди российских пользователей, а для участия в них многие тиктокеры из регионов даже уезжали в Москву и Санкт-Петербург.

Долгое время жители Татарстана ждали появления местного хауса. Совокупная аудитория блогеров проекта The Duslar House сейчас достигает 6 млн подписчиков и растет каждый день. У многих из участников инициативы аудитория не ограничивается пределами Татарстана, что позволяет говорить о ней как о проекте федерального масштаба.

За первые три дня существования The Duslar House удалось набрать более 20 тыс. подписчиков в TikTok и достичь общего количества просмотров свыше 2 млн. Некоторые видео набирают до полумиллиона просмотров. При этом стоит учесть, что часто это контент про татарский язык.

Сами организаторы проекта объясняют его появление следующим образом: «Мы собрались <…>, чтобы молодые блогеры из Татарстана видели, что здесь, в республике, созданы все условия для развития и необязательно работать на федеральную аудиторию».

«Существует стереотип, что контент на татарском языке набирает мало активности. На самом деле это неправда. Мы вам скажем больше: сейчас большой дефицит именно местного контента. В The Duslar House мы стараемся сохранить этот баланс татароязычного и русскоязычного контента, снимать актуальные для местной публики видео и не забывать о мировых трендах и челленджах», — подчеркивают объединившиеся блогеры.

tatar-inform.ru