В Татарстане продолжается конкурс чтецов «Читающий Татарстан: литературная сцена»

В Республике Татарстан впервые проводится литературно-театральный фестиваль-конференция «Читающий Татарстан: литературная сцена», включающий творческий конкурс чтецов.

Цель мероприятия — привлечение молодежи к чтению книг, формирование чувства любви и уважения к своей родине, ее культурному, национальному и историческому наследию.

К участию в творческом конкурсе чтецов приглашаются жители Республики Татарстан, достигшие 16 лет. Конкурсантам необходимо отправить организаторам видеозапись прочтения отрывка из любого рекомендованного произведения и выслать ее в оргкомитет фестиваля по электронной почте: saxna@mail.ru

Второй, очный, этап конкурса планируется провести весной в домах культуры муниципальных районов. Финал и подведение итогов состоится в Казани в начале лета.

Последний день приема заявок – 31 марта 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении литературно-театрального фестиваля «Читающий Татарстан: литературная сцена»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения фестиваля (далее – Фестиваль) среди читателей художественной литературы РТ. 1.2. В Фестивале принимают участие читатели художественной литературы в Республике Татарстан. 1.3. Информацию о Фестивале можно получить на официальном сайте журнала «Сэхнэ» (sahne.ru).

II. Цели и задачи Конкурса

2.1. Целью Фестиваля является привлечение молодежи и всего народа в целом к чтению книг, привитие любви к литературе и формирование гражданско-патриотического сознания, чувства любви и уважения к своей малой родине, к ее культурному, национальному и историческому наследию. Так как в современном мире интернет и социальные сети захватили сознание людей, мы всё чаще сталкиваемся с таким явлением, как «клиповое мышление» среди молодежи, что представляет собой большую угрозу для общества и является опасной социальной проблемой. В связи с чем, проведение подобных конкурсов становится методом борьбы от пагубного влияния интернета и социальных сетей.

Следует отметить, что учреждения культуры, в том числе центральные районные библиотеки и их филиалы неустанно работают с читателями и эти меры становятся единственным методом борьбы от пагубного влияния интернета и социальных сетей. А данный фестиваль своего рода был бы еще одним полезным мероприятием в этой области.

III. Учредители Фестиваля

3.1. Учредители Фестиваля: АО «ТАТМЕДИА», редакция журнала культуры и искусства «Сәхнә», Всероссийский общественный фонд «Татар гаиләсе». 3.2. Информационное обеспечение: Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». 3.3. Организационная поддержка: Министерство культуры Республики Татарстан.

IV. Условия участия в Фестивале

4.1. Управлениями и отделами культур участникам конкурса заранее предоставляется список литературы для прочтения. После ознакомления со списком обязательной литературы участники заучивают (можно читать) отрывки из ниже предоставленных произведений (монолог или диалог – один или более человек) и рассказывают на камеру. Видеозаписи выступлений участников оцениваются членами жюри. 4.2. Главным критерием оценки выступлений участников является не выразительное чтение, а удачно подобранный отрывок предложенного произведения. 4.3. Список обязательной литературы для участников Фестиваля в этом году: А.Еники “Рассказы”-любой рассказ по выбору участника, А.Гилязов «Җомга көн кич белән», «Балта кем кулында», М.Магдеев «Торналар төшкән җирдә», «Без – кырык беренче ел балалары».

V. Требования к участию в Фестивале

5.1. Фестиваль проводится в три этапа: первый – заочный. Каждый желающий участник отправляет в оргкомитет видеоматериал, заявку до 31.03.2020г. включительно. Материалы принимаютcя по электронной почте saxna@mail.ru. второй – зональный, второй тур Фестиваля планируется провести в домах культуры муниципальных районов РТ. Зональный этап конкурса начинается с 15.04.2020г. (5 зон: Казань, Арск, Альметьевск, Набережные Челны, Чистополь). Участников второго этапа Фестиваля, оргкомитет уведомляет электронным письмом за 2 недели. третий ‒ финальный. 5.2. В Фестивале могут принимать участие жители Республики Татарстан достигшие 16 лет. 5.3. Конкурсные материалы участникам не возвращаются. 5.4. Подведение итогов Фестиваля пройдет в Казани в период май-июнь 2020 года (победители выступают на сцене с выбранным отрывком из произведений).

VI. Критерии оценки конкурсных работ

6.1. Выступления творческих коллективов оцениваются по следующим критериям (по пятибалльной шкале): 1. удачно подобранный отрывок; 2. творческая индивидуальность участников; 3. регламент выступления до 7 минут; 4. выразительность. Конкурсные работы, превышающие указанный регламент не рассматриваются.

VII. Жюри Фестиваля

Конкурсные работы участников оцениваются членами жюри по утвержденным критериям с занесением баллов в экспертные листы. Члены жюри Фестиваля: Равил Файзуллин, Нияз Игламов, Альфат Закирзянов. Председатель жюри – Зиннур Хуснияр.

VIII. Подведение итогов конкурса

8.1. По итогам Фестиваля определяется 3 победителя в каждой зоне, 1 обладатель Гран-при, а также 50 дополнительных номинаций по утвержденным критериям жюри. Победители награждаются денежными призами, бесплатной подпиской на журналы «Сэхнэ», «Салават күпере» и книгами. 8.2. Список победителей размещается на официальном сайте журнала «Сэхнэ», а также предоставляется отделам культуры для информирования участников. 8.3. Каждый участник Конкурса получит диплом участника в электронном формате. 8.4. Дата и место проведения торжественной церемонии награждения определяется организационным комитетом Фестиваля. 8.5. Информация о победителях Фестиваля размещается на официальном сайте журнала «Сэхнэ» sahne.ru.

В условиях и сроках проведения возможны изменения.

Исполнители: Алсу Зуфаровна, Гульшат Габдельнуровна Тел: 222-05-40 (1610), 8 904 671 53 35, 8 937 282 58 61 Электронная почта: saxna@mail.ru

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