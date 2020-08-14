В Татарстане продолжается конкурс для журналистов «Динем – Ислам, милләтем – татар»

В Татарстане продолжается традиционный конкурс журналистских работ от ДУМ РТ. Тема нынешнего конкурса – «Динем – Ислам, милләтем – татар» («Мой народ – моя гордость»). Напомним, в конкурсе принимают участие журналистские материалы на татарском или русском языках, вышедшие в свет с 15 февраля по 30 сентября 2020 года.

Конкурс проводится с целью привлечения внимания общественности и СМИ к Году родного языка, объявленного в Татарстане, проблемам сохранения, развития и изучения татарского языка, а также к роли Ислама в вопросах сохранения национальной идентичности. Таким образом, организаторы приглашают журналистов включиться в работу по повышению в представителях татарского народа национального самосознания, приобщению их к изучению родного языка и ценностей Ислама.

По результатам конкурса в рамках заданной темы будут выявлены 4 наилучшие творческие работы номинациях: «Лучший телевизионный материал», «Лучший радиорепортаж», «Лучшая публикация в печатном СМИ», «Лучшая интернет-публикация». В каждой из номинаций будут определены один победитель и призеры (2, 3 место) – их наградят дипломами и денежными премиями:

— 1 место — 50 000 рублей,

— 2 место — 40 000 рублей

— 3 место — 30 000 рублей.

Один автор может участвовать в конкурсе по нескольким номинациям.

Заявки на участие в конкурсе и материалы принимаются до 30 сентября 2020 года по адресу: г.Казань, ул.Тукая, 38 в пресс-службе ДУМ РТ.

Телефон для справок: +7 (843) 237-59-39.​

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