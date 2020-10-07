В Татарстане проведут многожанровый конкурс произведений на татарском языке

Комиссия при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка объявила конкурс литературных произведений. Авторы лучших текстов на татарском языке получат денежные премии. Об этом сообщил главный редактор журнала «Казан утлары» Рустам Галиуллин.

«У нас уже проводились литературные конкурсы. Но этот будет более масштабный, такого многожанрового конкурса еще не было. Более того, произведения будут опубликованы в печатной книге и электронном издании. Таким образом, все эти произведения дойдут до читателя. Конкурс проводится по 10 номинациям», — рассказал докладчик.

По его словам, положение о конкурсе подготовлено совместно с поэтами и писателями республики. На него, например, можно представить роман, повесть, рассказ, поэму, стихи, произведения для детей и подростков. При этом участниками могут стать не только авторы из Татарстана, но из других регионов России.

«Были предложения, чтобы включить в конкурс пьесу, но этот жанр будет рассматриваться в другом конкурсе, — заметил Галиуллин. — После утверждения положения мы его опубликуем и начнем принимать заявки с 1 сентября до 1 декабря 2021 года. В каждой номинации будут определены три победителя».

Главный редактор журнала выразил надежду на то, что «представленные на конкурс произведения будут качественными».

«О конкурсе на лучшую пьесу мы разговаривали с несколькими драматургами. Хочется, чтобы такой конкурс был. Нужно взяться за это дело. Необходимо стимулировать изучение татарского языка», — добавил руководитель Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка, зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

tatar-inform.ru