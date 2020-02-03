В Татарстане пройдет международная выставка «Horeca by Kazan»

С 20 по 22 апреля в г. Казани пройдет ежегодная международная выставка «Tatarstan Hospitality EXPO. Horeca by Kazan».

Тема выставки в 2020 году — «Тысячелетняя история гостеприимства Татарстана. Возрождение и переосмысление древних традиций».

Деловая программа включает тренинги, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы. За 4 года проведения выставки экспонентами были как крупные международные компании (МЕТРО Кэш энд Керри, Зельгрос, Electrolux, МТС, Билайн, Мегафон, Newby, Pernod Ricard), так и небольшие частные региональные компании — Драфт Мастер (Казань), Профи Дресс (Самара), Бочка-Отель (Кабардино-Балкария).

Место проведения: Казань Экспо.

Сайт выставки: horeca-kazan.ru.

Участие в экспозиции: expo@horeca-kazan.ru

Для справки:

Выставка проводится с 2016 году ежегодно в г. Казани. Общий трафик за 4 года проведения: более 20000 человек, которые в том числе прошли бесплатное обучение в рамках деловой программы выставки. Ежегодно она строится несколькими потоками по ключевым направлениям: отельеры, рестораторы, шеф-повара, барменеджеры, кейтеринг, кондитеры, диджитализаторы, сомелье и т. д.

В рамках выставки проводятся профессиональные конкурсы, отборочные туры, первенства для профессионалов индустрии.

В 2018 году мероприятие получило Гран-при в рамках конкурса Russian Event Award в номинации «Лучшее mice-событие».

tatmsk.tatarstan.ru