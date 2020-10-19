В Татарстане пройдет республиканский детский кинофестиваль «Милли мультfest»

В Татарстане пройдет республиканский детский кинофестиваль «Милли мультфест». Для участия в нем принимаются анимационные мультфильмы на татарском языке. Об этом сообщила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова на заседании Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

«Мы объявляем республиканский детский кинофестиваль. Провести его предложил депутат Рамиль Тухватуллин. Кинофестиваль призван способствовать воспитанию зрительской культуры, обогащению духовной, интеллектуальной сферы детей и подростков через производство анимационных фильмов», — рассказала докладчик.

По словам Айтугановой, в некоторых районах Татарстана в этом направлении работа ведется, но такой фестиваль в республике еще не проводился.

«Предусмотрено три этапа. Отборочные туры пройдут с 1 ноября этого года до 30 января 2021-го. Зональные этапы состоятся в трех зонах, а затем — полуфинал. На площадке кинотеатра „Мир“, в Балтасях, Арске, Аксубаеве, Пестрецах дети покажут на что способны. Третий этап, финал, будет проводиться 26 апреля в Казани», — отметила директор «Татаркино».

Она добавила, что работы, представленные на конкурс, будут оцениваться членами жюри, в состав которого войдут сценаристы, режиссеры, операторы, кинокритики и другие специалисты.

За первое место предусмотрена премия в размере 100 тыс. рублей, за второе — 70 тыс. рублей и за третье — 50 тыс. рублей.

Надежда Гордеева

tatar-inform.ru