В Татарстане пройдёт Х Форум мусульманской молодежи

С 15 по 22 августа в Елабуге пройдет десятый юбилейный Форум мусульманской молодежи.

Форум мусульманской молодежи – это площадка, где юноши и девушки, в возрасте от 18 до 30 лет, получают религиозные знания, развиваются и создают мусульманские социальные проекты.

В этом году ФММ кардинально изменил свой формат. Организаторы предоставят 5 площадок по интересам с приглашенными экспертами и практическим обучением новым навыкам: кораническую, этическую, медийную, проектную и туристическую. Участник сможет выбрать для себя только ОДНУ площадку.

dumrt.ru