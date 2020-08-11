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В Татарстане пройдёт Х Форум мусульманской молодежи

В Татарстане пройдёт Х Форум мусульманской молодежи

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 11.08.2020 0 3

С 15 по 22 августа в Елабуге пройдет десятый юбилейный Форум мусульманской молодежи.

Форум мусульманской молодежи – это площадка, где юноши и девушки, в возрасте от 18 до 30 лет, получают религиозные знания, развиваются и создают мусульманские социальные проекты.

В этом году ФММ кардинально изменил свой формат. Организаторы предоставят 5 площадок по интересам с приглашенными экспертами и практическим обучением новым навыкам: кораническую, этическую, медийную, проектную и туристическую. Участник сможет выбрать для себя только ОДНУ площадку.

dumrt.ru

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