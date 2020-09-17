В Татарстане пройдёт Всероссийский конкурс «Лучший учитель татарского языка и литературы»

Одновременно с конкурсом «Учитель года» проходит Всероссийский конкурс «Лучший учитель татарского языка и литературы».

Общее число участников в этом году – 237 учителей татарского языка и литературы общеобразовательных организаций из 45 муниципальных образований Республики Татарстан и 23 учителя татарского языка и литературы из 12 субъектов Российской Федерации.

Зональный этап проходил с 24 января по 12 февраля 2020 года в 9 зонах. В нем приняли участие 50 конкурсантов из 45 муниципальных районов Республики Татарстан.

Лучшие 20 учителей татарского языка и литературы из 15 муниципальных образований Республики Татарстан и 12 учителей татарского языка и литературы из 12 субъектов Российской Федерации будут соревноваться в профессиональном мастерстве на базе гимназии №175 и многопрофильной полилингвальной гимназии №180 города Казани с 16 по 19 сентября.

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