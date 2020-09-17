enrutat
Главная / В Татарстане пройдёт Всероссийский конкурс «Лучший учитель татарского языка и литературы»
В Татарстане пройдёт Всероссийский конкурс «Лучший учитель татарского языка и литературы»

В Татарстане пройдёт Всероссийский конкурс «Лучший учитель татарского языка и литературы»

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Общество, Главные новости, 17.09.2020 0

Одновременно с конкурсом «Учитель года» проходит Всероссийский конкурс «Лучший учитель татарского языка и литературы».

Общее число участников в этом году – 237 учителей татарского языка и литературы общеобразовательных организаций из 45 муниципальных образований Республики Татарстан и 23 учителя татарского языка и литературы из 12 субъектов Российской Федерации.

Зональный этап проходил с 24 января по 12 февраля 2020 года в 9 зонах. В нем приняли участие 50 конкурсантов из 45 муниципальных районов Республики Татарстан.

Лучшие 20 учителей татарского языка и литературы из 15 муниципальных образований Республики Татарстан и 12 учителей татарского языка и литературы из 12 субъектов Российской Федерации будут соревноваться в профессиональном мастерстве на базе гимназии №175 и многопрофильной полилингвальной гимназии №180 города Казани с 16 по 19 сентября.

mon.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.