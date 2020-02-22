В Татарстане разработали татарскую клавиатуру для смартфонов
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22.02.2020
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2020-02-22
К Международному дню родного языка команда Цифровой Трансформации разработала в Татарстане клавиатуру с татарским языком на мобильные устройства. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм министр информатизации и связи Татарстана Айрат Хайруллин.
«Команда Цифровой Трансформации сделала клавиатуру с татарским языком на телефон, пока что для системы Android, в апреле будет и на IOS», — написал он.
По словам главы ведомства, приложение создано с открытым кодом, что позволит разработчикам всего мира улучшать клавиатуру. В новой раскладке — буквы татарского и русского алфавита и словарь татарских слов, сообщил Айрат Хайруллин, упомянув, что Президент Татарстана Рустам Минниханов уже пользуется этой клавиатурой.
kazanfirst.ru
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