В Татарстане разработали татарскую клавиатуру для смартфонов

«Команда Цифровой Трансформации сделала клавиатуру с татарским языком на телефон, пока что для системы Android, в апреле будет и на IOS», — написал он.

По словам главы ведомства, приложение создано с открытым кодом, что позволит разработчикам всего мира улучшать клавиатуру. В новой раскладке — буквы татарского и русского алфавита и словарь татарских слов, сообщил Айрат Хайруллин, упомянув, что Президент Татарстана Рустам Минниханов уже пользуется этой клавиатурой.

kazanfirst.ru