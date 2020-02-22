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В Татарстане разработали татарскую клавиатуру для смартфонов

В Татарстане разработали татарскую клавиатуру для смартфонов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 22.02.2020 0 23

К Международному дню родного языка команда Цифровой Трансформации разработала в Татарстане клавиатуру с татарским языком на мобильные устройства. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм министр информатизации и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

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