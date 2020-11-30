В Татарстане состоялся финал конкурса «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез», который традиционно организует Госкомитет РТ по архивному делу.

На выставке в театре им. Г. Камала каждая семья представила свои национальные блюда, приготовленные по древним рецептам, предметы ручной работы и старинные вещи, передаваемым по наследству. Интересны были локальные отличия, которые проявляются от района к району и каждый раз создают неповторимую атмосферу.

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Гостей и участников праздника приветствовал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Одним из заданий для конкурсантов стало выступление «Знакомьтесь, моя семья, мой род!». Это визитная карточка с ярким концертным номером и презентацией родословной, которую члены семьи украсили яркими воспоминаниями и фактами, имеющимися легендами.

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В результате победителями конкурса стали: 1 место — семья Иксановых из Кукморского района, 2 место — Семья Газизяновых из Казани, 3 место — семья Валиуллиных из Апастовского района.

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