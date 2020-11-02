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В Татарстане создают каталог географических названий на татарском языке

В Татарстане создают каталог географических названий на татарском языке

в Новости, Слайдер, Главные новости, 02.11.2020 0 3

Фонд пространственных данных Республики Татарстан приступил к созданию и ведению каталога наименований географических объектов Республики Татарстан на татарском языке. Каталог будет издан на татарском и русском.

Татарстанские специалисты станут в этом деле первопроходцами – в субъектах РФ пока еще нет опыта создания каталогов на национальных языках, который можно было бы использовать.

Попутно с работой по переводу географический названий на татарский язык будет осуществляться и другая, не менее кропотливая задача. Сейчас накопилось довольно значительное количество разночтений и расхождений в названиях географических объектов в Республике Татарстан, так что создание каталога географических наименований позволит устранить эти неудобства.

Первый этап создания каталога уже завершен. Создан общий электронный каталог населенных пунктов Республики Татарстан.

tatarlar.info

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