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В Татарстане стартовал конкурс журналистских работ на тему 100-летия ТАССР

В Татарстане стартовал конкурс журналистских работ на тему 100-летия ТАССР

в Новости, Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 03.10.2020 0 7

В Татарстане объявили конкурс журналистских работ, посвященных 100-летию ТАССР. Информация появилась на официальном сайте события.

«Мы предлагаем журналистам разместить на странице конкурса свои лучшие материалы, а посетителям сайта — познакомиться с этими интересными историями и проголосовать за самые понравившиеся», — говорится в сообщении.

Победителей объявят 25 декабря 2020 года, они получат призы и дипломы. В конкурсе могут принять участие редакции СМИ, отдельные авторы, авторские коллективы и группы, руководители пресс-служб, пресс-секретари министерств и ведомств, предприятий, организаций, муниципальных образований городов и районов Республики Татарстан, России, стран ближнего и дальнего зарубежья, юридические лица.

На конкурс представляются работы, созданные в период с 25 сентября 2019 года по 24 сентября 2020 года.

Аделя Зиатдинова

tatar-inform.ru

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