В Татарстане стартовал онлайн-гала-концерт «Балкыш»

В Татарстане проходит VI Республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов РТ «Балкыш». В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию ТАССР и присвоению Казани звания «Город трудовой доблести».

На церемонии открытия приветствие от Президента республики в адрес всех участников фестиваля зачитала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Приветствую участников VI фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов „Балкыш“. В этом году он посвящен знаменательным датам. „Балкыш“ является одним из замечательных проектов в РТ по поддержке пожилых людей. Он полностью отвечает целям и задачам федерального проекта „Старшее поколение“ национального проекта „Демография“», — процитировала Рустама Минниханова заместитель Премьер-министра РТ.

По ее словам, о востребованности и значимости мероприятия говорит то, что участниками первого фестиваля стали 3,5 тыс. жителей РТ, а пятого — уже 20 тыс.

«У нас все фестивали „Балкыш“ всегда проходили в очном режиме. Но карантин загнал всю планету в такие рамки, с которыми нельзя было не считаться. На полпути останавливаться — не в нашем характере. Тогда мы подумали вместе с ветеранскими организациями, что нужно продолжить концерт в онлайн-формате», — сказал организатор мероприятия — председатель Региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров РТ Хабир Иштиряков.

По его словам, в этом имеются однозначные плюсы. К примеру, если раньше в концертном зале размещалось не более 500 человек, то сейчас мероприятие может посмотреть любой желающий из дома. Так, за первые 10 минут гала-концерт посмотрели 120 тыс. человек.

«От этого формата мы отказываться не будем, но в то же время в октябре мы хотим провести в ДК очно, если условия позволят. Будем дальше совершенствоваться», — прокомментировал Иштиряков.

Среди основных «изюминок» председатель союза ветеранов выделил песни военных корреспондентов, русский хор «Дубравушка», который споет на татарском языке, а также многочисленные семейные ансамбли бабушек и внучек. Фестиваль будет проходить сегодня до 17.00.

За время проведения всех пяти фестивалей свои таланты и способности продемонстрировали около 70 тыс. человек. Многие артисты стали неоднократными лауреатами конкурса. На открытии гала-концерта присутствовали заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, председатель общественной палаты РТ Зиля Валеева и другие.

Эльвира Зайнулина

tatar-inform.ru