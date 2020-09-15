В Татарстане стартовала кампания по сбору гушр-садаки

В Татарстане стартовала традиционная кампания по сбору гушр-садаки и обеспечению нуждающихся категорий населения продуктами питания. В связи с этим, ДУМ РТ объявило 26 сентября 2020 года Днём гушр в Татарстане. По этому случаю сегодня, в 27-ый день месяца Мухаррам (15 сентября), в ИА «Татар-информ» состоялась пресс-конференция. Спикерами встречи со СМИ выступили советник муфтия РТ по работе с мухтасибатами, казый, имам-мухтасиб Аксубаевского района Равиль хазрат Зуферов и начальник отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова. Пресс-конференция началась с почтения памяти народной артистки Татарстана Хамдуны Тимергалиевой.

Как отметил Равиль хазрат Зуферов, акция продовольственных сборов проводится по инициативе ДУМ РТ ежегодно во всех мухтасибатах республики централизованно в пользу нуждающихся. При этом по традиции последняя суббота сентября объявляется в Татарстане Днем гушр. В этом году этот день выпадает на 26 сентября. Таким образом, в рамках кампании каждый желающий часть своего урожая, собранного в подсобных хозяйствах, может направить в центральные мечети районов и городов республики в помощь нуждающимся. Хазрат также напомнил, что гушр – это особый вид милостыни, когда мусульманин должен отдать неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая. На обязательство выплаты гушр-садаки указывает 267-ой аят суры «Корова»: «О те, которые уверовали! Расходуйте (ради Аллаха) из благоприобретенного вами, а также из того, что Мы вывели для вас из земли…». Обязательность гушр-садаки обусловлена тем, что подлинной причиной любого урожая является милость Аллаха, которая проявляется благоприятствованием природных факторов. Чтобы достигнуть этой милости и обеспечить надежду на будущий урожай необходимо, подчиняясь Его воле, выделять гошер (десятину), как об этом сказано в Благородном Куръане.

Равиль хазрат рассказал, что в мечетях республики сегодня активно принимаются овощи и фрукты: картофель, капуста, свеклу, морковь, лук, яблоки, сливы, а также соления и варения, приготовленные на зиму. Затем продовольственный сбор организованно будет передан малоимущим. Также сбором гушр-садака занимается Благотворительный фонд «Закят» при ДУМ РТ. Казанцы, желающие принять участие в благотворительной кампании или напротив получить продовольственную помощь в ее рамках, могут обратиться по телефону (843) 225-33-22. В районах республики сбором и распределением гушр-садаки занимаются центральные мечети. Так, в этом году первыми сбор гушр-садаки начали мухтасибаты Чистопольского, Черемшанского и Бугульминского районов Татарстана.

Продовольственный сбор передается в адрес благотворительных организаций, социальных учреждений (районные дома престарелых, детские дома, детский хоспис), мусульманских учебных заведений (медресе, школы и детсады, Центр подготовки хафизов Куръана и др.), а также напрямую нуждающимся семьям на местах. Так, по словам начальника отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль ханум Биктимировой, в благотворительном фонде «Закят» сформирован реестр нуждающихся, который насчитывает свыше 1000 малоимущих семей. Это и малоимущие, многодетные, неполные семьи и семьи, где воспитываются дети-инвалиды. Все они получат продовольственную помощь в рамках кампании по сбору гушр-садаки. Малоимущим, не состоящим в данном реестре, но желающим получить помощь в рамках акции, необходимо заранее позвонить по телефону 225-33-22 и предъявить справку о доходах из Пенсионного фонда России.

Советник муфтия РТ по работе с мухтасибатами, казый, имам-мухтасиб Аксубаевского района Равиль хазрат Зуферов подчеркнул, что раздача гушра нуждающимся будет осуществляться, независимо от национальной и религиозной принадлежности.

Примечательно, что до революции у татар-мусульман сбор гушр-садаки был обычной практикой, а в советское время праздники гушра заменили праздниками урожая. Сейчас этот благотворительный сбор постепенно стал возвращаться в религиозную практику мусульман республики с идейной подачи главного казыя РТ Джалиля хазрата Фазлыева и ныне покойного религиозного и общественного деятеля Валиуллы хазрата Якупова. Так, в результате активного участия татарстанцев в этой социально-значимой инициативе, в мухтасибатах Татарстана было собрано и передано нуждающимся в общей сложности овощей и фруктов: в 2017 году – 160 тонн, в 2018 году – 600 тонн, в 2019 году – 1109,5 тонн.

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