В 19-ый день месяца Мухаррам, в Татарстане стартовали курсы повышения квалификации для имамов. Программа курсов реализуется в «Центре повышения квалификации имамов при КИУ» 10-дневными учебными потоками. Первыми в центре собрались 15 имамов из Лаишевского и Буинского районов. Всего в течение 2020/2021 учебного года курсы пройдут около 400 имамов республики.

Во время обучения имамы прослушают курсы «Основы проповеди и обязанности имама», «Основы вероубеждения» (акыда), «Правила чтения Корана» (таджвид), «Течения и секты», «Семейное и наследственное право», «Современные вопросы исламского права». Занятия будут проводить преподаватели и устазы Казанского исламского университета. В завершение курсов имамы получат удостоверение о повышении квалификации.

dumrt.ru