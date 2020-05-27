В Татарстане стартует новое онлайн-шоу и конкурс исполнителей «ТАТАРСТАР»

В день 100-летия образования ТАССР в Татарстане стартует масштабное онлайн-шоу и конкурс талантливых исполнителей «ТАТАРСТАР». Это конкурс для всех, кто любит петь и хочет быть замеченным широкой аудиторией. Стать его участником можно, не выходя из дома, сообщают организаторы.

Для этого нужно просто записать видео со своим исполнением песни на любом языке и прислать для участия в шоу. В течение недели свои видео с демо-записями прислали уже более 200 человек. В первом отборочном туре жюри оценит лучшие и решит, кто из участников пройдёт в полуфинал.

В финале им придется бороться за главный приз — профессиональную съемку видеоклипа и его продвижение в социальных сетях Татарстана. В жюри первого выпуска вошли народная артистка РФ и РТ, профессор КазГИК Винера Ганеева, солист ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев, организатор крупных онлайн-проектов, продюсер Динар Нигматзянов и популярный ведущий и МС «Курай MegaDance» Газинур Файзуллин.

Смотрите первый выпуск онлайн-шоу и конкурса исполнителей 27 мая в 19 часов во ВКонтакте и Одноклассниках.

Также его можно будет посмотреть в официальных сообществах Татарстана в соцсетях, а также в крупных городских и тематических сообществах соцсетей по Татарстану.

Работы участников будут оцениваться в прямом эфире трех отборочных выпусков (27 мая, 31 мая, 3 июня), в полуфинале (7 июня) и финале (10 июня). Имена победителей в отборочных этапах и в самом шоу определит не только жюри, куда войдут известные артисты и музыканты, но и зрители в онлайн-голосовании. На основе суммы баллов зрителей и жюри определится финальный победитель шоу. Остальные финалисты получат утешительные призы. Кастинг для участия в шоу продолжится до 1 июня.