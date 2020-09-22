В Татарстане стартуют примечетские курсы по основам Ислама и религиозному воспитанию

С 1 октября в Татарстане откроются примечетские курсы по основам Ислама и религиозному воспитанию. В этом году бесплатные занятия проводятся в более чем 700 мечетях республики. Планируется, что их посетят около 25000 слушателей. Почти 1500 преподавателей дадат им базовые религиозные знания.

Несмотря на то, что некоторая часть примечетских курсов приступила к работе уже в сентябре, подавляющее большинство начинает свою деятельность именно в октябре. Программа религиозного воспитания на примечетских курсах рассчитана на 3 года. Уроки преимущественно проводятся в выходные дни, а время занятий, как правило, назначается с учетом пожеланий слушателей. Большинство примечетских курсов практикует раздельное обучение мужчин и женщин.

Обучение на примечетских курсах Татарстана ведется по единой программе «Религиозное воспитание», утвержденной Духовным управлением мусульман РТ. Данная программа ежегодно совершенствуется с учетом современных требований. В рамках примечетских курсов преподаются следующие дисциплины, рекомендуемые единой программой ДУМ РТ: «Әдәп-әхлак», «Гакыйдә», «Тәҗвид», «Коръән», «Фикъһе», «Сира», «Гарәп теленең башлангыч курсы». Кроме того, в некоторых приходах проводятся уроки по хадисоведению, истории Ислама, истории Пророков, старотатарскому языку и др. Также преподаватели дают начальные элементарные знания об обрядах основных жизненных циклов (имянаречение, никах, женаза и др.).

Единое учебное пособие по программе «Религиозное воспитание» на примечетских курсах – книга «Основы ислама» («Ислам дине нигезләре») включает важнейшие исламские дисциплины: акыйду, фикх, историю ислама и ахляк. Все темы, касающиеся раздела акыйды, раскрываются согласно мазхабу Абу Ханифы и матуридитской акыйды.

Примечательно, что в медресе “Шамиль” при казанской мечети “Казан Нуры” курсы по Исламу и основам арабского языка проводятся и в онлайн формате. Занятия проводятся по понедельникам и средам с 18:00 до 20:00 на платформе ZOOM. Первые занятия для начинающих официально стартовали 14 сентября. Обучение проводится заочно два раза в неделю с сентября по апрель на основе программы начального религиозного образования, утвержденной Духовным управлением мусульман Республики Татарстан. Таким образом, благодаря дистанционным каналам за восемь месяцев из любой точки планеты желающие могут полностью освоить программу начального религиозного образования в мечети «Казан нуры». Занятия ведет преподаватель медресе “Шамиль” Алсу Мухаметшина.

dumrt.ru