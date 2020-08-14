В Татарстане стартуют заключительные отборочные туры фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В Татарстане стартуют заключительные отборочные туры Открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык, который проходит в Татарстане под патронажем Президента РТ и под эгидой ЮНЕСКО. В этом году фестивальное движение отмечает свое 20-летие.

По словам Президента РТ Рустама Минниханова, сегодня фестиваль «Созвездие – Йолдызлык» стал важной формой реализации творческих дарований юных татарстанцев. Школу «Созвездия» прошли более миллиона участников. Победители разных лет реализовали себя в творчестве, обрели известность и заслуженное признание. Концерты фестиваля с успехом проходят в Москве, Севастополе, Санкт-Петербурге.

Зональные туры пройдут в Буинске, Пестрецах и Зеленодольске. В Буинске мероприятие пройдет 21-22 августа на открытом воздухе, на майдане, где традиционно организуют Сабантуй. 24-25 августа отборочные туры состоятся в Зеленодольске, в городском парке «Авангард». 3-4 сентября на майдане Пестречиского района РТ.

Как сообщили организаторы фестивального движения, все зональные туры будут проведены с соблюдением мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Все участники конкурса будут приезжать в строго определенное время по заранее выстроенному графику и после выступления сразу уезжать в свои муниципальные образования, чтобы не было большого скопления людей. Отборочные туры будут проходить без зрителей и с перерывами между выступлениями для санобработки сценической площадки.

В составе выездного жюри фестиваля: народная артистка РФ и РТ, лауреат Госпремии им. Г.Тукая, профессор КГК им.Жиганова Зиля Сунгатуллина, заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ, главный балетмейстер ГАПиТ РТ Раиля Гарипова, режиссер-постановщик фестиваля, заслуженный артист Республики Татарстан и Республики Крым Дмитрий Платонов, старший преподаватель по вокалу Института театрального искусства им. И.Кобзона, обладатель Гран-при фестиваля-конкурса эстрадных артистов им.Брунова, лауреат фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Владимир Шнитко и др.

Напомним, в связи с пандемией, в этом фестивальном сезоне череда зональных туров была прервана. Отборочные этапы состоялись только в Казани, Азнакаево, Нижнекамске, Муслюмово, Набережных Челнах, Аксубаево и Тюлячах. С участниками оставшихся трех зональных туров в Буинске, Пестрецах и Зеленодольске в период самоизоляции фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» поводил работу в онлайн-формате.

«Дети очень ждут фестиваль «Созвездие-Йолдызлык», все очень соскучились по конкурсу, ведь это не только возможность выступить и показать свои способности, но и общение с друзьями, сверстниками», — отметила начальник отдела культуры Кайбицкого района Татарстана, руководитель танцевального коллектива «Авыл Дэнс» Рамиля Аблязова.

Финал и суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» планируется провести во второй половине сентября.

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