В Татарстане торжества в честь Курбан-байрама прошли на открытом воздухе

Один из главных мусульманских праздников — Курбан Байрам. Во всём мире его отмечают больше полутора миллиардов человек. Курбан-байрам для верующих – это символ единения, справедливости, время добрых дел.

В этом году пандемия внесла свои коррективы в праздник, но несмотря на это все традиции и смыслы остались незыблемыми. С самого раннего утра тысячи верующих по всей республике пришли в мечети, чтобы вместе прочитать праздничный намаз. Почти везде торжества прошли на открытом воздухе. Трансляцию из Галеевской мечети в Казани в прямом эфире смотрели миллионы зрителей нашего канала по всему миру. Об этом репорта программы «Новости Татарстана» (ТНВ)