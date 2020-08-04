enrutat
Главная / В Татарстане торжества в честь Курбан-байрама прошли на открытом воздухе

В Татарстане торжества в честь Курбан-байрама прошли на открытом воздухе

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Репортаж, Главные новости, 04.08.2020 0

Один из главных мусульманских праздников — Курбан Байрам. Во всём мире его отмечают больше полутора миллиардов человек. Курбан-байрам для верующих – это символ единения, справедливости, время добрых дел.

В этом году пандемия внесла свои коррективы в праздник, но несмотря на это все традиции и смыслы остались незыблемыми. С самого раннего утра тысячи верующих по всей республике пришли в мечети, чтобы вместе прочитать праздничный намаз. Почти везде торжества прошли на открытом воздухе. Трансляцию из Галеевской мечети в Казани в прямом эфире смотрели миллионы зрителей нашего канала по всему миру. Об этом репорта программы «Новости Татарстана» (ТНВ)

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.