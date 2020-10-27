В Татарстане выберут победителей фотоконкурса «Лучший внук — Иң яхшы оныгым»

В Татарстане объявлен второй этап фотоконкурса «Лучший внук — Иң яхшы оныгым», который проходит по инициативе татарстанского отделения «Единой России». Победителей определят в трех номинациях — «100-летие ТАССР», «75-летие Победы» и «История моей семьи». Об этом сообщает информационный центр партии.

«В жюри были приглашены фотографы, журналисты, общественные деятели, представители сферы культуры, образования, военно-патриотического движения. В течение трех дней организаторам предстоит оценить работы, будут выбраны финалисты. Уже 30 октября победителям вручат дипломы и памятные подарки», — отметили в информационном центре.

Как прокомментировала зампредседателя ТРО ВПП «Единая Россия» Ксения Дромняк, на конкурс было подано свыше 1,5 тыс. работ с хештегом #лучшийвнук. На фотографиях прослеживается связь нескольких поколений татарстанцев: бабушек, дедушек и внуков.

Фотоконкурс «Единой России» был объявлен 1 октября в социальных сетях, акция приурочена к декаде пожилых людей. До 25 октября каждый участник мог разместить фотографии, на которых запечатлены внуки, бабушки, дедушки, семьи.

tatar-inform.ru