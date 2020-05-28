В Татарстане выпустили 5 тысяч медалей в честь 100-летия ТАССР

Нанесенные символы и золотой цвет нагрудного знака несут особый смысл — возрождение, богатство, плодородие. Автором основного эскиза стал художник Ринат Ахметов.

Предложений, как должна выглядеть медаль к столетию республики, было много. Были бурные дебаты, состоялось несколько заседаний рабочих групп. В них входили специалисты геральдического совета, эксперты, а также команда мастеров своего дела, которую возглавил художник Ринат Ахметов. Цель была одна — медаль должна быть лаконичной и с глубоким смыслом.

Сколько было вариантов — Ринат Ахметов уже не помнит. Задание сделать эскиз медали к 100-летию республики — специалисты получили еще в 2018-ом году.

— Изначально не ограничивали ни в чем. Просили: «Покажи, какой ты видишь медаль?». Это свобода мысли, свобода творчества. В этом и есть интерес работы, — говорит художник Ринат Ахметов.

Позже началась кропотливая работа. Предложения вносили Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев.

— Каждый что-то хотел увидеть в этом. Учитывались все мнения, шел процесс, работа. Постоянно приносились эскизы, все это обсуждалось, — рассказал о работе над медалью художник Ринат Ахметов.

Саму медаль изготавливают из специального сплава. Его основа — недрагоценные металлы. На лицевой стороне — силуэт карты Татарстана и лучи. По окружности — татарский национальный орнамент.

— На медали в кругу изображена карта — очертания границ нашей республики в лучах восходящего солнца. И в целом, золотой цвет — это один из атрибутов тюркской культуры, который связан с богатством, плодородием, процветанием, — рассказал председатель геральдического совета при президенте Республики Татарстан Рамиль Хайрутдинов.

Медаль носит статус государственной награды. Удостоятся ее те, кто внес значительный вклад в развитие государственности Татарстана.

tnv.ru