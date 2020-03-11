В Татарстане выросло число девятиклассников, которые выбрали ОГЭ по татарскому языку

В Татарстане увеличилось количество выпускников девятых классов, которые выбрали родной татарский язык среди предметов ОГЭ. Об этом рассказала ведущий советник отдела общего образования и итоговой аттестации обучающихся Минобрнауки РТ Марина Алексеева.
«В этом году увеличилось количество ребят, которые собираются сдавать родной язык после девятого класса. Это татарский, чувашский, марийский, удмуртский языки. Выросло число школьников, которые выбрали родной татарский язык», – пояснила Алексеева.
По ее словам, экзамен по родному языку в этом году после девятого класса планируют сдавать 1949 выпускников, причем большинство – татарский. «В прежние годы было от 1400 до 1600 ребят. В этом году чуть больше 100 человек сдают чувашский, меньше – марийский, удмуртский», – заметила ведущий советник отдела министерства.
Надежда Гордеева