В Татарстане высадят почти 500 тыс. деревьев в память о погибших в годы ВОВ

25 апреля Татарстан присоединится к Международной акции «Сад памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В республике высадят 483 тыс. саженцев деревьев в память о подвиге 381,9 тыс. погибших жителей ТАССР, сообщила пресс-служба Минлесхоза РТ. В условиях санитарно-эпидемиологической обстановки, посадкой деревьев займутся сотрудники подведомственных учреждений Минлесхоза РТ. Деревья они будут сажать в средствах защиты, на расстоянии друг от друга . Посадка деревьев будет организована на территории лесного фонда, а также в парках, скверах и аллеях городов и населенных пунктов республики.

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