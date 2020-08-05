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В Татарстане запускают цикл передач о татарской кухне

В Татарстане запускают цикл передач о татарской кухне

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 05.08.2020 0 5

Ассоциация рестораторов и отельеров г.Казани и РТ в лице председателя правления Зуфара Гаязова начинает еженедельный цикл передач, посвященных татарской кухне — YouTube-проект «Завтрак в «Татарской усадьбе». Блюда из дровяной печи».

В кулинарную студию ресторана «Татарская усадьба» будут приглашены известные личности Татарстана. Они будут готовить завтраки. Одним их атрибутов этих встреч станет традиционная татарская печь – все блюда приготовят именно в ней.

Первая программа выйдет в эфир 6 августа в 9:00. В этот день гостем программы будет председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

rt-online.ru

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