В Татарстане запускают цикл передач о татарской кухне

Ассоциация рестораторов и отельеров г.Казани и РТ в лице председателя правления Зуфара Гаязова начинает еженедельный цикл передач, посвященных татарской кухне — YouTube-проект «Завтрак в «Татарской усадьбе». Блюда из дровяной печи».

В кулинарную студию ресторана «Татарская усадьба» будут приглашены известные личности Татарстана. Они будут готовить завтраки. Одним их атрибутов этих встреч станет традиционная татарская печь – все блюда приготовят именно в ней.

Первая программа выйдет в эфир 6 августа в 9:00. В этот день гостем программы будет председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

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