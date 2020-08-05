В Татарстане завершено строительство полилингвальной школы «Адымнар-Алабуга»

В Елабуге завершено строительство четырехэтажной полилингвальной школы «Адымнар-Алабуга», рассчитанной на 1224 места. Построили школу в рамках проекта госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева. Обучать детей в школе будут на трех языках – русском, татарском и английском.

Инспекция государственного строительного надзора Татарстана выдала объекту заключение о соответствии. В школе есть блоки для обучение учащихся младших и старших классов. А также столовая с обеденным залом, медицинский пункт, библиотека, спортзал и бассейн, помещения общешкольного назначения.

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