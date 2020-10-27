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В «Татмедиа» стартовали детские YouTube-проекты на татарском языке

В «Татмедиа» стартовали детские YouTube-проекты на татарском языке

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 27.10.2020 0 7

АО «Татмедиа» запустило YouTube-проекты на татарском языке. Все ролики будут выходить под брендом «Яшь Татмедиа — Татмедиа Junior», который поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Создание новых проектов планируется на базе филиалов журналов „Салават купере“, „Сабантуй“, „Ялкын“, „Идел“. Всего разработано 32 видеопроекта хронометражем от 1 до 30 минут. Они будут размещаться в социальных сетях YouTube, Instagram, TikTok», — отметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и уточнил, что каждый проект будет иметь собственный канал на YouTube.

По его словам, современные дети не читают газеты, не слушают радио, не смотрят телевизор, поэтому издания «Татмедиа» должны быть интерактивными. В связи с этим перед акционерным обществом стояла задача продвигать проекты в социальных сетях.

Эльвира Зайнулина

tatar-inform.ru

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