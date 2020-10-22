В театре Камала состоится большая премьера

6, 7 и 8 ноября в театре Камала большая премьера! Спектакль-дебют «На закате» по произведению победителя конкурса «Новая татарская пьеса» молодого драматурга Артура Шайдуллина в постановке Фарида Бикчантаева.

«Сегодняшнее надо стремиться постигать и понимать сегодня. Поэтому театр не может жить без современной пьесы», — говорил выдающийся татарский режиссер Марсель Хакимович Салимжанов, день рождения которого традиционно отметит театр 7 ноября премьерой нового спектакля.

Следуя этому негласному правилу и насущной потребности в новых сюжетах, современных конфликтах, актуальных темах, героях нашего времени, Театр Камала вот уже без малого двадцать лет проводит конкурс современной национальной драматургии «Новая татарская пьеса» и выводит на сцену героев современных авторов. «На закате» стала победителем конкурса 2019 года и сразу же попала в репертуарный план театра. Чем она заинтересовала авторов спектакля? Новизной (хотя в тексте немало литературных реминисценций), искренностью, неоднозначностью определений и даже смысловыми провокациями.

Современного зрителя трудно удивить. Такое разнообразие жанров подстерегает его ежедневно в кино и на телевидении: кроме традиционных драмы, комедии, мелодрамы, еще и катастрофа, дорама, фентези, реалити, всего не перечислишь…

«А что в театре?» — спросите вы. А в Театре им. Г. Камала — современная притча!

Действие разворачивается во время страшной бури. В здании старого автовокзала собрались стар и млад, женщины и мужчины, дети. Депутат, зэк, пенсионер, дистрибьютор эксклюзивных товаров… Все они хотят поскорее вырваться из этого странного места: у кого-то на завтра запланирована важная встреча, у кого-то «горит» билет на самолет, кто-то не в силах ждать ни минуты – так затянулся его путь домой. Но связи нет, рейсы отменены, таксисты разъехались, бушующий ураган с корнем вырывает деревья… Путникам придется смириться со своей участью и прожить друг с другом отпущенное им время до прибытия судьбоносного автобуса.

Современная притча предлагает зрителю поразмышлять о неизменно актуальных любви и ненависти, долге и бесчестии, преступлении и наказании, вере и опустошении, заблуждении и прозрении, о ценностях вечных и преходящих, о давно забытом праве человека называться венцом творения!

kamalteatr.ru