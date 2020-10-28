ВИДЕО: В театре Камала — современная притча!

6, 7 и 8 ноября в театре Камала большая премьера! Спектакль-дебют «На закате» по произведению победителя конкурса «Новая татарская пьеса» молодого драматурга Артура Шайдуллина в постановке Фарида Бикчантаева.

Современного зрителя трудно удивить. Такое разнообразие жанров подстерегает его ежедневно в кино и на телевидении: кроме традиционных драмы, комедии, мелодрамы, еще и катастрофа, дорама, фентези, реалити, всего не перечислишь… «А что в театре?» — спросите вы. А в Театре им. Г. Камала — современная притча! Действие разворачивается во время страшной бури. В здании старого автовокзала собрались стар и млад, женщины и мужчины, дети. Депутат, зэк, пенсионер, дистрибьютор эксклюзивных товаров… Все они хотят поскорее вырваться из этого странного места: у кого-то на завтра запланирована важная встреча, у кого-то «горит» билет на самолет, кто-то не в силах ждать ни минуты – так затянулся его путь домой. Но связи нет, рейсы отменены, таксисты разъехались, бушующий ураган с корнем вырывает деревья… Путникам придется смириться со своей участью и прожить друг с другом отпущенное им время до прибытия судьбоносного автобуса.

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