В театре Кариева открылась II лаборатория режиссеров «TAMGA»

II лаборатория режиссеров «TAMGA» посвящена татарским народным и авторским сказкам. Для участия в ней приглашены известные театральные режиссеры Павел Зобнин (Томск), Марфа Горвиц (Москва), Регина Саттарова (Казань), также один эскиз подготовит режиссер театра Кариева Эльдар Гатауллин по пьесе-победителю Всероссийского конкурса драматургии «ASYL».

Работа режиссеров с артистами в закрытом формате продлится до 7 августа, а уже 8 августа состоятся показы эскизов для всех желающих. Также в просмотре эскизов примут участие критики из Москвы – Алексей Гончаренко и Андрей Пронин.

Павел Зобнин будет работать над татарской народной сказкой «Жена падишаха и Алтынчеч», Марфа Горвиц выбрала любимую всеми детьми сказку «Камыр Батыр». Регина Саттарова представит эскиз-бродилку по мотивам поэтической сказки Габдуллы Тукая «Сенной базар, или Новый Кисекбаш». Эльдар Гатауллин поставит сказку о любви к природе Алексея Житковского «Девочка с головой волка». Эта пьеса, напомним, не только стала победительницей конкурса «ASYL» в номинации «Asyltext для подростковой аудитории (от 11 до 15 лет)», но и набрала наибольшее количество баллов во время зрительского голосования на читках пьес в феврале 2020 года.

Два из четырех эскизов планируется показать вне стен театра, на открытом воздухе. Точная программа показов с указанием времени и места будет рассылаться дополнительно.

Мы понимаем, что в текущей ситуации самое главное — это здоровье, поэтому для комфортного и безопасного пребывания в театре мы предприняли все необходимые меры: при входе в здание размещены дозаторы с дезинфицирующим средством, в зрительном зале установлен бактерицидный облучатель, а рассадка зрителей будет осуществляться в шахматном порядке.

Убедительно просим Вас соблюдать меры предосторожности: при входе в театр надевать защитную маску и перчатки.​

Для справки: I лаборатория режиссеров «TAMGA» прошла в апреле 2019 года. В ней приняли участие четыре приглашенных режиссера: Екатерина Корабельник (Москва), Александра Ловянникова (Москва), Тимур Файрузов (Норильск), Ильшат Мухутдинов (Уфа). Эскизы лаборатории вызвали живой интерес и отклик театральной и культурной общественности Казани, два эскиза были в дальнейшем доработаны и вошли в репертуар театра Кариева в виде полноценных спектаклей. Это спектакль «Умник» Екатерины Корабельник и «Пушистая мечта» Александры Ловянниковой.

mincult.tatarstan.ru