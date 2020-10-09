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В театре кукол «Экият» впервые покажут спектакли с тифлокомментированием

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 09.10.2020 0 1

В Татарском государственном театре кукол «Экият» 11 октября впервые покажут спектакль «Гуси-лебеди» Льва Кожевникова с тифлокомментированием. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Такая возможность появилась благодаря реализации программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Партнером театра выступает Республиканская библиотека для слабовидящих.

Незрячие и слабовидящие театралы смогут насладиться спектаклем наравне со зрячими любителями искусства. Узнать, что происходит на сцене, и лучше понять постановку они смогут благодаря работе профессионального тифлокомментатора – сотрудника Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Гелюсы Закировой.

Следующий показ с тифлокомментированием состоится 18 октября. Вниманию слабовидящих зрителей представят спектакль для взрослых «Альфия» Ильгиза Зайниева.

tatar-inform.ru

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