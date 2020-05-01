В Telegram появился новый набор стикеров «Габдулла Тукай»

26 апреля 2020 года исполнилось 134 года со дня рождения народного татарского поэта, талантливого публициста и литературного критика Габдуллы Тукая. Оригинальным подарком для всех знакомых с его творчеством стал набор стикеров для популярного мессенджера Telegram, опубликованный накануне памятной даты. Помимо самого Тукая, свое отражение в наборе нашли и самые известные герои его сказок — дух леса Шурале и прекрасная Водяная (Су анасы) со своим золотым гребнем.

Найти стикеры «Габдулла Тукай» можно по ссылке.

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